TEMPORALE A ROMA – Strade allagate e disagi alla viabilità

Bomba d’acqua a Roma. Strade come fiumi. E un asilo è rimasto allagato. In particolare la zona nord è stata colpita con corso Francias come «un fiume in piena». Sono stati soccorsi da vigili del fuoco e polizia i 40 bimbi rimasti bloccati all’interno di un asilo a Roma, in via Castelnuovo di Porto a Ponte Milvio, allagato per la pioggia. A quanto riferito, sono stati portati in un albergo vicino e sono stati contattati i genitori per riprenderli. Sul posto anche la polizia locale del XV Gruppo. Sono circa 50 gli interventi effettuati finora dai vigili per la messa in sicurezza delle strade e per l’agevolazione della viabilità. Gli interventi hanno riguardato in particolare il quadrante nord della città e soprattutto via Cassia e Ponte Milvio.

Chiusa al traffico via San Pio X su disposizione della Polizia Locale di Roma Capitale. Le linee bus 40-62 non raggiungono i capolinea di Borgo Sant’Angelo e via Traspontina e limitano il servizio in LGT in Sassia, altezza ospedale S. Spirito. La linea bus 23 prosegue su Lungotevere, Ponte Cavour, mentre le linee 280 e 982 da piazza Pia proseguono su Lungotevere. Servizio limitato della linea tram 19 a ValleGiulia, direzione Risorgimento, per guasto a bus privato in ViaOttaviano. Attivi bus sostitutivi tra ValleGiulia e Risorgimento.

Sono quasi 2500 le richieste di intervento arrivate oggi in sole tre ore alla Sala Operativa del Numero Unico dell’Emergenza 112 di Roma. In particolare, dalle 12 alle 15, sono state 2480. La maggior parte delle chiamate erano legate al maltempo e quasi tutte per allagamenti. La Sala 112 è stata potenziata portando a 50 le postazioni operative per gestire l’inaspettato picco di telefonate attivando l’intervento dei Vigili del Fuoco in circa 350 eventi, dando priorità alle situazioni con pericolo di vita per persone. Tra gli interventi, oltre ai bambini bloccati nell’asilo allagato, il salvataggio di un disabile che era rimasto bloccato in auto in un sottopassaggio completamente inondato a Cisterna di Latina. In questo caso sono stati attivati contemporaneamente i vigili del Fuoco ed il Servizio di emergenza sanitaria. «Ancora una volta – spiega il Direttore Regionale del Soccorso Pubblico Livio De Angelis – la grande compliance del Sistema NUE 112 ha permesso di far fronte ad una improvvisa ed inattesa valanga di telefonate preservando la capacità di intervenire secondo le giuste priorità. Un grazie va a tutti gli operatori che, non dimentichiamolo, vengono dal grande ed instancabile lavoro espresso durante l’emergenza sanitaria da Covid-19»

«Senza manutenzioni la Capitale affonda: altro che strade nuove anche oggi per il maltempo in tutta la città vie allagate, voragini, strade chiuse, caditoie e tombini otturati. In questi 5 anni dalla sindaca Raggi solo promesse e zero fatti per la sicurezza e mobilità dei romani.» Così il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni che aggiunge: «La sindaca Raggi dica all’opinione pubblica se tra Ponte Milvio e Corso Francia le caditoie erano chiuse e per quale motivo? se i tombini sono periodicamente ripuliti? se nella zona dell’asilo in cui i vigili del fuoco sono dovuti intervenire soccorrendo 40 bambini e i loro insegnanti sono avvenuti adeguati controlli?» «In ogni caso – aggiunge – visto che in molte altre occasioni, anche recenti, la città di Roma e soprattutto la zona nord e tutti i sottopassi, sono rimasti allagati con strade trasformate in fiumi in piena, ci chiediamo cosa abbia fatto questa amministrazione per evitare il ripetersi dei fatti descritti? Mentre diverse zone della città di Roma sono completamente allagate, i cittadini hanno perfino difficoltà a contattare la protezione civile. È mai possibile che la Capitale d’Italia vada in tilt durante un temporale: l’ennesimo esempio della disorganizzazione dell’amministrazione a 5 Stelle».

«È bastato un temporale per allagare Corso Francia e buona parte dei quartieri del quadrante nord di Roma. Tra onde d’acqua, rifiuti galleggianti e asili evacuati sembrava di stare in una realtà del terzo mondo, ma purtroppo questa è la triste routine a cui sono quotidianamente abituati i romani. In questo mandato Raggi non è stata in grado nemmeno di occuparsi delle cose più banali come la pulizia di tombini e caditoie e la manutenzione delle fognature. Ora basta», lo dichiara in una nota Donato Bonanni, dirigente romano di Forza Italia

Ogni volta che piove a Roma, poi dobbiamo assistere a scene degne di Atlantide, la città sommersa. Segno dell’incuria, della scarsa manutenzione delle nostre strade e dei nostri tombini che non vengono mai puliti. Scene che si ripetono in tutta la città». Lo dichiara in una nota il candidato alle primarie del Pd nel Municipio Roma IV, Paolo De Paolis. «I romani non si meritano di vivere in queste condizioni. La sindaca Raggi lascia una Roma peggiore di come l’ha trovata e purtroppo queste piscine naturali che si creano per le strade della città ne sono l’ennesima conferma – aggiunge De Paolis

Ti potrebbero interessare anche: