Come decorare uno studio professionale? 3 idee per per un ambiente autorevole ma personale

Hai completato l’arredo del tuo nuovo studio professionale, ma senti che l’ambiente messo a punto per accogliere clienti e partner manchi ancora di quel tocco personale capace di renderlo davvero tuo?

L’interior design moderno, con le sue soluzioni minimal e discrete, è garanzia di sobrietà ed eleganza, ma il pericolo di dare vita ad un ambiente freddo e privo del giusto carattere è sempre dietro l’angolo.

Se sei in cerca di ispirazione, sei nel posto giusto: abbiamo messo a punto per te una lista con 5 idee arredo semplici per decorare il tuo studio professionale e trasformarne il mood con un solo tocco.



Una decisa nota di vigore con una statuetta in resina dallo stile contemporaneo

In bella vista ad un angolo della scrivania oppure sistemata in modo strategico tra i ripiani di una libreria, un oggetto d’arte come questa piccola statua raffigurante un toro impreziosirà il tuo studio, comunicando all’istante molto del tuo carattere.

Sviluppata dalla giustapposizione di austeri volumi poligonali, questa scultura in resina ha come soggetto un toro, simbolo di forza e virilità, ma anche di tenacia, capacità di far fronte alle avversità e di saper mirare dritti al proprio obiettivo, senza perdersi in tentennamenti. La tonalità drammatica di nero scelta per il rivestimento, insieme alla finitura lucida, esaltano le forme geometriche di questa opera semplice, discreta, ma dallo stile molto attuale e versatile.

Se ti occupi di consulenze legali o finanziarie o, meglio ancora, se il tuo studio opera nel settore del design, della grafica o della creatività, questa statuetta dal gusto pop forse ispirata a miti antichi saprà trasformarsi nel dettaglio ricercato perfetto per completare il tuo ambiente di lavoro.



Caratterizzata da dimensioni compatte, la preziosa opera di design che abbiamo scelto si adatta a qualunque stile di arredo contemporaneo, rivelandosi capace di colpire senza spezzare troppo l’atmosfera sobria indispensabile all’interno di un luogo di lavoro.

Un rilassante tocco di verde con una pianta dalle proprietà depurative

Niente è in grado di ravvivare il mood di una stanza e delle persone che vi lavorano quanto la sensazione di benessere, freschezza e vitalità comunicata dal verde.

Niente paura: non hai bisogno di trasformare il tuo studio in una piccola serra: anche una singola pianta da interno, collocata strategicamente a lato della tua scrivania/tavolo da lavoro o in un angolo sgombro può in un attimo riempire gli spazi, spezzare la monotonia dell’arredo e apportare molti benefici alla salute.

Oltre ad essere molto decorativa, una pianta indoor come il Ficus Elastica Robusta, anche noto come Fico del Caucciù, rientra tra le cosiddette “piante depurative dell’aria”, ovvero tra quelle specie vegetali in grado di agire come un filtro naturale sull’atmosfera degli ambienti chiusi, assorbendo fumo, formaldeide e altri inquinanti spesso presenti in quantità notevoli tra le mura di casa ed uffici, perché rilasciati dalle colle edilizie, dagli elementi di arredo e anche da tessuti e tappezzerie.

Elegante e decorativo, il Fico del Caucciù non richiede cure particolari: per mantenere questa pianta in ottime condizioni è sufficiente collocarla in un ambiente luminoso, senza esporla in modo diretto alla luce solare, e assicurarsi che il terreno sia sempre umido, evitando quanto più possibile i ristagni di acqua nel sottovaso.

Il Ficus Robusta è una pianta sempreverde, che in vaso raramente può superare i pochi metri di altezza: questo garantirà al tuo studio un piacevole e rigenerante tocco di verde 365 giorni l’anno, senza alcun rischio di generare troppo ingombro.

Una aggiunta discreta ma estrosa con una libreria minimal di disegn

Indipendentemente dal settore nel quali operi, uno studio professionale che si rispetti non può assolutamente fare a meno di una libreria posizionata strategicamente lungo una parete libera, per accogliere testi, volumi e riviste relative ai tuoi studi oppure, semplicemente, le tue letture preferite e qualche soprammobile scelto con attenzione.

Questa libreria dal disegn minimal è una soluzione semplice e dal gusto raffinato – ma al tempo stesso del tutto priva di ostentazioni – per aggiungere un elemento di arredo alla stanza che, al tempo stesso, svolga anche la funzione di decorazione. Due leggere strutture laterali in ferro fanno da supporto ad una serie di ripieni in legno, di lunghezza diversa e disposti in maniera sfalsata. L’effetto finale è quello di un mobile capace di comunicare leggerezza e dinamicità, di riempire gli spazi senza assolutamente appesantire l’ambiente.

Originale, senza sacrificare gli aspetti funzionali, una libreria con questo stile non mancherà di suscitare l’interesse degli ospiti del tuo studio, comunicando gusto, senso pratico e capacità di pensare fuori dalle righe.

