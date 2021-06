ASL ROMA 3/ Ostia, al “Village” arriva uno sportello di supporto dedicato agli over 65



Dal prossimo 1 luglio nello stabilimento sarà inaugurato uno Sportello d’ascolto per la terza età, con la presenza di una psicologa e di operatori

Mercoledì 9 giugno è stata inaugurata la nuova stagione balneare dello stabilimento “Village”, lungomare Paolo Toscanelli, a Ostia, con una grossa novità:il “Village” ha deciso di ripartire dal sociale e accelerare nella direzione di realizzare un punto di riferimento per la terza età. Mario Cibrario Romanin della Senior Italia Foundation Onlus ha illustrato infatti in quella occasione il programma studiato per promuovere davvero il “mare per tutti”. Un programma che poggia su due pilastri: da una parte le agevolazioni sostanziali per gli over 65 per l’affitto di lettini ed ombrelloni e, dall’altra, l’avvio di un programma, aperto a tutti, sia culturale (con la presentazione di libri ogni venerdì) che sociale con l’avvio, dal prossimo 1 luglio, di uno Sportello d’ascolto per la terza età, con la presenza di una psicologa e di operatori del settore. L’iniziativa è stata messa a punto in collaborazione con la Pro Loco Ostia Mare di Roma e l’associazione Observo e che avrà un prosieguo anche in autunno con l’affiancamento, allo Sportello d’ascolto, di un Call Center H24 per assistere e seguire gli anziani del territorio in ogni loro necessità, dall’assistenza legale a quella fiscale, fino ad un’assistenza anti-usura dedicata in particolare alla fascia della terza età. Il programma ha ricevuto, per prima, l’adesione ed il sostegno della nuova direttrice generale della Asl Roma 3, la dottoressa Marta Branca: “E’ un progetto perfettamente in linea con quelle che saranno le prossime iniziative della Asl sul territorio – ha spiegato Branca -. A giorni partiranno alcuni screening sanitari gratuiti. E’ nostra intenzione, inoltre, essere più vicini agli anziani ed andare nelle case delle persone per percorsi di assistenza medico-sanitaria. Quanto vuole fare il ‘Village’ va nella stessa direzione ed avrà il nostro sostegno e plauso. Il benessere delle persone è una priorità. E’ importante che gli stabilimenti favoriscano l’accesso e la godibilità del mare agli anziani”.

“Vedere la cura riservata a questa struttura e sentire questi programmi è una grande soddisfazione, significa il pieno recupero del Village e la sua trasformazione in uno stabilimento balneare a disposizione della cittadinanza, come era nei programmi”, ha aggiunto la dottoressa Giovanna Di Meo, dell’Agenzia nazionale amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità.

Ti potrebbero interessare anche: