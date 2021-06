ASL ROMA 3/ Pazienti oncologiche, nasce la Banca della parrucca

In attuazione di quanto disposto dal comma 77 dell'art. 7 della Legge regionale n.28/2019, verrà istituita presso l'ASL Roma 3, in

collaborazione con le altre ASL e con gli Enti del terzo settore che operano per l'assistenza ai malati oncologici, la Banca della parrucca.

Quest'ultima fornisce, in comodato d'uso gratuito, le parrucche donate alla Banca medesima alle persone in maggiore difficoltà, con il

solo vincolo di restituirle al termine del loro utilizzo. Le parrucche verranno rigenerate prima di essere destinate ai nuovi utenti. A tal

fine l'Asl fornirà, previo consenso delle interessate, i nominativi delle aventi diritto al contributo alla Banca della parrucca al fine di

rendere possibili, al termine dell'utilizzo della parrucca acquistata, l'eventuale donazione della stessa. L'obiettivo è quello di radicare la

cultura della donazione dei capelli e nel tempo, di ovviare al contributo economico regionale allargando il numero dei beneficiari che

potranno usufruire gratuitamente della parrucca.



In esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale del 28 luglio 2020 n. 493, avente per oggetto "Contributi alle donne sottoposte

a terapia oncologica per l'acquisto della parrucca. Istituzione della Banca della parrucca. Attuazione dell'art. 7, commi 77-81 della Legge

regionale n. 28/2019 – Legge di stabilità regionale 2020. Finalizzazione delle risorse per l'importo di euro 300.000,00 sul capitolo

H41984 – Esercizio finanziario 2020", la Regione Lazio ha istituito un Fondo per l'erogazione di contributi economici destinati alle

donne sottoposte a terapia oncologica per l'acquisto di una parrucca. La perdita di capelli quale importante conseguenza collaterale

delle terapie oncologiche, oltre a generare una sofferenza psicologica comporta un costo, anche oneroso, per l'acquisto di una parrucca,

non sempre sostenibile per la persona malata.



Destinatari:

possono accedere al contributo per l'acquisto delle parrucche tutte le donne residenti nella Regione Lazio affette da alopecia

conseguente a terapia oncologica



Documentazione da allegare alla domanda

Le domande compilate su apposito modulo, allegato al presente bando, dovranno essere corredate della seguente documentazione:



 dichiarazione ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000 e smi, attestante la residenza nel Comune di Fiumicino e nei Municipi X- XI

e XII di Roma Capitale;

 fotocopia documento d'identità in corso di validità;

 certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o specialista del SSR che attesti la patologia oncologica e il

conseguente trattamento causa dell'alopecia;

 scontrino fiscale o fatture o ricevuta relativa all'acquisto della parrucca;

 attestazione dell'indicatore ISEE con valore non superiore a € 25.000,00 calcolato secondo le disposizioni previste all'art.6 del

DPCM 159/2013 e smi. Tuttavia per coloro che non abbiano ricevuto il riconoscimento formale del grado di disabilità -non

autosufficienza da parte delle autorità competenti (Allegato 3 al DPCM 159/2013), sarà possibile utilizzare "l'ISEE ordinario,

conformemente alle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/INPS nel documento ISEE indicatore

della situazione socio economica equivalente – le risposte alle domande più frequenti".

 dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPCM n. 445/2000 e smi, attestante il grado di parentela o affinità o la

condizione di convivenza con il destinatario del contributo nel caso in cui la domanda non venga presentata direttamente

dall'interessato;



Modalità per la presentazione della domanda

Le domande dovranno essere presentate, ENTRO LE ORE 12.00 DEL 30 giugno 2021, a mano presso il Punto Unico di Accesso

(PUA) del Distretto di appartenenza o tramite PEC.

 Comune di Fiumicino Via degli Orti,10 – dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 – martedì e giovedì dalle ore 14,30

alle ore 16,30, PEC: pua.fiumicino@pec.aslroma3.it;

 Municipio X Lungomare P. Toscanelli, 230 – Casa della Salute – lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 –

lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 16,30, PEC: pua.distretto10@pec.aslroma3.it;

 Municipio XI Via Giovanni Volpato, 18 – martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – martedì e giovedì dalle ore

14,00 alle ore 16,00, PEC: pua.d11@pec.aslroma3.it;

 Municipio XII Via Bernardino Ramazzini, 31 P.T. stanza 40 – dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10,00 – lunedì dalle

ore 14,00 alle ore 16,00, PEC: pua.d4@pec.aslroma3.it;

