Qualcuno vuole sul serio salvarla? Ecco perché Venezia è costretta a fare da sola

Cominciamo con il dire le cose che non vanno. Scendere in laguna è sempre una emozione, Venezia è di una bellezza che toglie il fiato, soprattutto con la luce eccezionale di questi giorni. Se te la fanno godere. Ma quando fatichi a trovare posto per parcheggiare e non c’è nessuno che ti tiri fuori dai guai cominci a pensare che le emergenze si possono affrontare in modo diverso, che tutti i soggetti coinvolti devono operare al meglio e in stretto coordinamento, che l’ospite deve essere servito con i guanti bianchi, sia che arrivi con il treno che con la sua automobile.

Quindi niente stucchevoli romanticherie, andiamo al sodo. Il problema si è tornato a proporre con l’allentarsi delle misure anti-covid, nei week end la città è stata presa d’assalto. Fenomeno ciclico, i turisti sono veneti, al massimo lombardi, stranieri ancora pochissimi. Prendono, vengono e vanno, se non è mordi e fuggi poco ci manca. Ma vanno rispettati ed educati. Si possono implementare i parcheggi, si possono mettere in un’unica rete anche i privati? Si può stoppare il flusso prima del Ponte della Libertà creando una organizzazione ad hoc? E’ solo un problema di soldi? Passiamo al secondo punto, i trasporti. Tutti i giornali ne hanno parlato, sui battelli e sui motoscafi tra venerdì e domenica è stata dura. Contestazioni e risse, cinque operatori dell’Actv in ospedale. Neanche nelle peggiori stagioni di città come Napoli e Roma si è arrivati a tanto. Il motivo? Due fattori in conflitto, la massa dei quarantamila che sono arrivati (ma non è una sorpresa, è routine) in laguna, e le norme cogenti anti-covid che vietano di fare salite a bordo dei mezzi oltre il 50% della capienza.

E’ stato il collasso del sistema, una piccola guerra civile. E la tradizione dei battelli veneziani sempre puntuali è andata per una volta a farsi benedire. A cose fatte Regione e Comune hanno fatto salire la percentuale di capienza all’80%,ma il danno era fatto. I due giorni successivi sono passati sereni, tanto la gente non c’era più e chissà quanti avevano rinunciato. Si poteva evitare tutto questo? Certo che sì. Lo scontro tra due fattori noti non era un mistero per nessuno. La gente andava avvertita, si dovevano raddoppiare le corse e non diminuirle. Un problema di soldi? Regione e Comune vanno stigmatizzati comunque. Venezia va a fondo per questo, meglio investire sulle cose ovvie che sulle maxi operazioni di marketing. Andiamo oltre. C’è stata una terza criticità in laguna, nelle stesse ore. La folla magari non se ne è nemmeno accorta e non è stata messa in condizione di essere informata, di valutare. C’è stata nel canale della Giudecca la guerra per le grandi navi. Una guerra che divide in due la città, che ha risvolti politici, amministrativi, economici, sociali, ambientali. Si può permettere che una grande nave , talmente grande da incombere minacciosamente sulla basilica della Salute, su San Marco, attraversi il bacino davanti alla piazza universalmente nota, con tutti i pericoli che questo comporta? Certo che no, un paio di incidenti senza gravi conseguenze hanno messo tutti sull’avviso, il governo è stato costretto a scendere in campo, è arrivata faticosamente una legge che mette quegli alberghi da crociere ambulanti fuori gioco. Ma non è successo nulla, e in questi giorni una MSC è arrivata in laguna con il suo carico di turisti ed è ripartita. In pieno week end, appunto. Nonostante i proclami di premier e ministri. Manca ancora qualcosa, manca una soluzione alternativa. Complimenti. E intanto i “NO Grandi Navi” hanno inscenato la loro (sterile) manifestazione, ma hanno trovato contro chi sulla riapertura alle navi da crociera in laguna si gioca il lavoro e il futuro. Perché per Venezia le grandi navi rappresentano anche questo.

Qualcuno può trovare in fretta una soluzione? Macchè. In parole povere al di là dei proclami la Serenissima non interessa a nessuno. Ed è una scoperta che puoi fare solo scendendo in laguna per qualche motivo, diletto o lavoro. C’è stato il Salone Nautico, brillante intuizione che proietta l’Arsenale veneziano sul palcoscenico internazionale e che veicola un interesse da parte di un mondo di operatori e di clienti di altissimo livello, c’è la Biennale, caricata al punto giusto e capace di assorbire nell’arco dei prossimi mesi una grande massa di visitatori. Due carte importanti giocate al momento giusto che danno respiro all’economia veneziana, aglj alberghi, alle strutture legate all’accoglienza. Ma anche tutto sforzo rischia di essere vanificato da quello che non funziona, che non si riesce o non si vuole far funzionare. Il Mose, ad esempio. Fuori, in giro per il mondo, si è convinti che le paratie funzionino, che Venezia sia salva, e c’è chi si chiede perché ancora tutte queste storie se il problema è risolto. Scendendo in laguna si scopre quello che solo i giornali locali raccontano, e cioè che i lavori sono fermi perché nessuno paga più nessuno, che le paratie rischiano di marcire, che le centraline di controllo sono quasi tutte fuori uso. Anche questo interessa a qualcuno? C’è da salvare il patrimonio inestimabile della basilica di San Marco, il Mose non la protegge, è una lotta contro il tempo, serve un intervento di emergenza, servono soldi. E c’è un progetto ad hoc, con degli scudi che provvisoriamente terranno l’acqua salsa lontana dai mosaici. Si procede? Non si sa bene, ancora. Problemi di soldi, e di chissà che cos’altro.

Certo Venezia può arrangiarsi e cercare di cavarsela da sola, può resistere. Ha una squadra in serie A, un sindaco in uscita che si è dato alla politica, un ministro di punta nel governo Draghi, una capacità di sopravvivenza eccezionale. Certo, si può scendere in laguna con gli occhi foderati di prosciutto, seguire gli itinerari consueti imbottendosi di selfie e di foto. O si possono cercare gli itinerari alternativi, a Castello, alle Zattere, alla Giudecca, a Santa Marta, dietro la Maritttima e accanto al carcere, dove al posto di un quartiere popolare sta nascendo una cittadella universitaria che cambia la vita a tutti. Si può andare a mangiare in posto eccezionali negli angoli meno noti della Serenissima (avete provato da Vetri a Murano? E alla Feluca, due passi da San Luca?) o gustare un gianduiotto con la panna dal mitico Nico alle Zattere o un gelato come si deve da Paolin, campo S.Stefano; potete scoprire delle strutture di accoglienza di livello superiore, come il Residence Grimani in Bacino Orseolo, fare colazione da Rosa Salva in Mercerie o da Marchini a San Luca e lasciare poi Venezia con tanta nostalgia. Ma salvare la città lagunare è qualcosa di più di un obbligo morale, è una questione di civiltà.

Ti potrebbero interessare anche: