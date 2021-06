Sondaggi comunali : il candidato del centrodestra vince su Gualtieri e Raggi

Il candidato sindaco di Roma del centrodestra batterebbe sia Roberto Gualtieri che Virginia Raggi, secondo un sondaggio Tecnè. Da sottolineare, tuttavia, che le interviste sono state effettuate sulla popolazione maggiorenne di Roma (800 casi) nella giornata del 4 giugno. Questo vuol dire che il sondaggio è stato realizzato prima dell’ufficializzazione della candidatura a sindaco di Enrico Michetti.

POLITICA 10 GIUGNO 2021 19:36di Enrico Tata

Secondo un sondaggio realizzato da Tecnè per Quarta Repubblica, trasmissione Mediaset, il centrodestra vincerebbe le elezioni comunali a Roma in programma a fine estate. Il candidato sindaco di Matteo Salvini e Giorgia Meloni batterebbe sia Roberto Gualtieri che Virginia Raggi. Da sottolineare, tuttavia, che le interviste sono state effettuate sulla popolazione maggiorenne di Roma (800 casi) nella giornata del 4 giugno. Questo vuol dire che il sondaggio è stato realizzato prima dell’ufficializzazione della candidatura a sindaco di Enrico Michetti e a vicesindaco (‘prosindaco’ l’espressione utilizzata da Meloni e Salvini) della giudice Simonetta Matone.

Il sondaggio: centrodestra vince su Pd e Raggi

Il 51 per cento degli intervistati ha dichiarato il proprio voto, ma ben il 49 per cento non lo ha fatto e ha dichiarato di essere ancora incerto o propenso all’astensione. Dei votanti, il 35 per cento (forchetta tra il 33 e il 37 per cento) ha detto di preferire il candidato del centrodestra, il 32 per cento ha espresso il voto per Roberto Gualtieri (forchetta tra il 30 e il 34 per cento), il 17 per cento (forchetta tra il 15 e il 19 per cento) a Virginia Raggi, la sindaca uscente, e il 14 per cento per Carlo Calenda, leader di Azione (intervallo compreso tra il 12 e il 16 per cento).

Le primarie del centrosinistra in programma il 20 giugno

Roberto Gualtieri, ricordiamo, non è ancora il candidato ufficiale del centrosinistra, perché domenica 20 giugno sono in programma le primarie del centrosinistra. L’ex ministro dell’Economia del secondo governo Conte, comunque, è il candidato favorito. Gli altri sfidanti sono Cristina Grancio, Imma Battaglia, Stefano Fassina, Tobia Zevi, Giovanni Caudo e Paolo Ciani.

Il centrodestra ha scelto: il candidato sarà Enrico Michetti

Ieri Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno annunciato che il candidato sindaco ufficiale del centrodestra a Roma sarà Enrico Michetti, docente di diritto pubblico all’Università di Cassino. “Questa sarà la squadra che guiderà la città nei prossimi dieci anni”, ha dichiarato ieri Salvini.

