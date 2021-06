Un grillino doc alla corte di Berlusconi. La rivoluzione è solo un ricordo



Di Cornelius

Marcello De Vito nella squadra romana del Cavaliere, chi l’avrebbe mai detto. Non un militante qualunque, ma un leader della prima ora, quando Virginia Raggi era ancora una avventizia sbiadita della politica. Nascere grillino e finire berlusconiano. E’ capitato in passato a diversi radicali post-pannelliani, ma i duri e puri del Movimento con Forza Italia non avevano mai voluto avere a che fare. Si può liquidare tutto con un “E’ il segno dei tempi, non ci sono più i grillini di una volta?” . Oppure, ipotesi da prendere in considerazione, si può provare a dire che De Vito si innalza e si stacca dalla deriva, dalla degenerazione dei grillini contaminati dai giochi di potere capitolini e ministeriali. E’ una scelta da prendere con rispetto, da non banalizzare. Viene in mente una immagine-chiave, quando in molti romanticamente applaudivano alla nascente rivoluzione grillina, tanto tempo fa, e lui arringava la folla entusiasta da un balcone di piazza Ss Apostoli (accanto a lui un grigio Crimi, e tale è rimasto). Era efficace, poca retorica. Convincente. Ce lo eravamo trovato poco tempo dopo nei corridoi dell’Aula Giulio Cesare a pilotare la prima pattuglia grillina “dentro” l’istituzione. Lui leader di una opposizione goliardica composta da una timida Virginia Raggi, da un serioso Daniele Frongia e da un già ringhioso, già “talebano” Enrico Stefàno. Fatto fuori il “marziano” Marino era cominciata la gloriosa cavalcata del Movimento alla conquista del Campidoglio.

Una vittoria schiacciante, una maggioranza assoluta in Consiglio Comunale, il controllo della quasi totalità di Municipi, la possibilità di provare sul serio a cambiare le cose. Una donna sindaco di Roma giovava di più alla immagine del nuovo che avanza, era iconografica, dirompente. E così una giovane avvocatessa priva di adeguata esperienza veniva proiettata nell’Olimpo del Campidoglio..Marcello De Vito, il più votato del Movimento, assumeva la carica, determjnante, della presidenza dell’assemblea di Aula Giulio Cesare. Un ruolo chiave, quello che dà il ritmo all’amministrazione, alla politica capitolina.

Delle pene e delle passioni grilline si è detto e scritto anche troppo, gli errori, le ingenuità, il ricambio continuo di assessori e di quadri dirigenti, i guai giudiziari di Virginia (risolti) e quelli di Marcello (tuttora in piedi, una spada di Damocle sulla carriera politica dell’ormai ex grillino). Accuse pesantissime, quelle che hanno portato in carcere De Vito, e il mondo grillino lo ha giudicato e condannato senza attenuanti e gli ha voltato le spalle, alla faccia del garantismo di maniera che tutti sbandierano all’occorrenza. Ma se Raggi e compagni prima lo hanno messo alla porta, poi ne hanno subito il ritorno sullo scranno più alto di Aula Giulio Cesare in virtù di una normativa complicata ma cogente in attesa che il processo portasse ad una sentenza, lui se ne è andato sdegnato e si è messo “ proprio”, pur continuando a gestire la presidenza e assicurando la continuità dei lavori e della leadership grillina in Campidoglio. La sua vicenda giudiziaria è sostanzialmente dormiente, non si sa come e quando finirà. Nel contempo la diaspora grillina in assemblea ha prima ridotto e poi annullato i margini di una maggioranza che all’inizio appariva debordante, al punto che per avere i numeri e non finire sotto nelle votazioni Virginia Raggi è stata costretta a essere presente in aula. Ora Marcello De Vito ha voltato pagina, non è più arbitro imparziale dell’assemblea capitolina, è passato dall’altra parte della barricata, fa parte a tutti gli effetti dell’opposizione e rappresenta quel voto in più che mette all’angolo in ogni caso il sindaco e mette in scacco la giunta Raggi. Logica, buon senso, dignità politica consiglierebbero che si dimettesse dall’incarico, a questo punto, e probabilmente lo farà, aggiungendo un problema ai già tanti di questo fine consiliatura grillina. Resta il problema politico personale, il rapporto con gli elettori, quello che tanti parlamentari, consiglieri regionali e comunali scansano con una alzata di spalle: è stato eletto con un mandato per fare parte di una squadra, per conseguire degli obiettivi strategici. Ora è dalla parte degli ex avversari, non nel limbo di un gruppo misto che lava le coscienze di molti. E questo lo dovrà spiegare agli elettori di cui si è fatto garante.

