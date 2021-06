Salute delle mucose respiratorie: diagnosi avanzata, trattamenti mininvasivi e protezione da Covid19



Il giorno 16 giugno 2021, dalle ore 17:00, si terrà la prima edizione del CORSO DI FAD sincrona Artemisia Onlus dal titolo “SALUTE DELLEMUCOSE RESPIRATORIE: diagnosi avanzata, trattamenti mininvasivi e protezione da Covid19”. Sino a pochi anni fa, alcune condizioni morbose delle alte vie respiratorie venivano tollerate per la difficoltà nell’accettazione di sottoporsi a complesse terapie farmacologiche o a tecniche chirurgiche ad elevato impatto traumatico e, quindi, sproporzionate rispetto alla minore gravità delle malattie stesse. I nuovi schemi terapeutici consentono, con la maggiore efficacia raggiunta, di ridurre il carico farmacologico e gli effetti collaterali.

Chirurgicamente le tecniche a “ridottinvasività” in pochi minuti, senza danno termico, rispettando i tessuti sani, riducono al minimo tempi di guarigione, dolore, anestesia, convalescenza e sanguinamenti, inoltre consentono un rapido recupero del paziente alle normali attività.

Grandi le ricadute virtuose, sia sociali, sia sul paziente, sia sull’istituto di ricovero, in termini di risorse, costi e di pianificazione organizzativa.

Tali innovazioni incidono sulla qualità della vita dei pazienti e trasformano la chirurgia in “LIGHT-Surgery”, spesso senza tagli ed ormai praticamente sempre senza sanguinamenti: la Soft-Surgery rappresenta la soluzione efficace per affrontare su larga scala patologie a rilevante impatto epidemiologico, come le respiratorie che, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono in allarmante crescita, tanto da essere definite potenzialmente “pandemia”, aggravata, evidentemente, da quella attuale infettiva da Covid-19.

Attraverso il Convegno in oggetto si vuole dare particolare impulso alla diffusione delle moderne metodiche diagnostiche ed alle procedure chirurgiche a “ridottinvasività” con un approccio integrato tra diversi specialisti, attualmente messe in pratica da pochissimi esperti, volendo favorire il moltiplicarsi del loro utilizzo, affinché sempre più pazienti possano beneficiarne.

Le tecniche endoscopiche, i palloncini-balloon, le radiofrequenze mini-invasive e l’RQM soddisfano questi requisiti, ma richiedono una manualità finemente calibrata, risultato di un training adeguato e finalizzato all’acquisizione di quella specifica conoscenza.

Auspicio di Artemisia Onlus è che tali tecniche, per il basso impatto sul paziente e per la loro mini-invasività, divengano patrimonio di tutti i medici che operano in questo settore.

A fronte di un periodo di apprendimento, la pratica massiva delle tecniche chirurgiche a “ridottinvasività” rappresenta un considerevole vantaggio per i pazienti, con ricadute virtuose sui sistemi sanitari in termini di costi economici e biologici.

Il corso vede il coordinamento scientifico del Prof. Lino Di Rienzo Businco – Specialista in Otorinolaringoiatria, Audiologia e Chirurgia Endoscopica Mininvasiva ORL – e l’impegno di primari esponenti del mondo scientifico ed accademico.

L’evento è accreditato per 4.8 crediti formativi ECM ed è rivolto alle seguenti specialistiche: Medicina Generale, Geriatria, Medicina del Lavoro, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Allergologia, Infettivologia, Virologia, Radiologia, Medicina Nucleare, Medicina Interna, Chirurgia Odontoiatrica, Chirurgia Generale, Igiene, Fisioterapia e Osteopatia, Biologia, Infermieristica, Tecnica Radiologica.

Il Corso sarà trasmesso in live streaming nel giorno ed orario sopraindicati e resterà disponibile in differita nei mesi a seguire, sia per la fruizione delle informazioni sia per l’accessibilità ai crediti ECM.

L’iniziativa è promossa ed organizzata da ARTEMISIA ONLUS, Associazione della Rete di Centri clinici diagnostici Artemisia Lab, con la partecipazione della SIDERO – Società Italiana per la Diffusione dell’Endoscopia e della Ridottinvasività Operatoria, la cui mission è ricercare e diffondere terapie in grado di ridurre l’impatto traumatico sul paziente, al fine di limitare la sofferenza e i tempi di guarigione.

Aprirà i lavori il Presidente di Artemisia Onlus, Dr.ssa Mariastella Giorlandino.

Per saperne di più e per iscriversi:

Artemisia Onlus – 800 967 510 – www.artemisiaonlus.it/eventi

