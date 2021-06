Intero o bikini: quale costume scegliere in base al fisico?

Pronte per la prova costume? La maggior parte delle donne, a questa domanda, risponderà sempre con una certa incertezza, perchè si sa, nonostante le piccole rinunce alimentari, gli esercizi in palestra e le creme drenanti, la prima esposizione in spiaggia, con la pelle non ancora dorata, desta sempre un pò di disagio!

E’ importante allora imparare a valorizzarsi, perchè trovare il costume più adatto alla propria forma fisica, riesce non solo ad enfatizzare i nostri pregi, ma anche donarci quel comfort e quella sicurezza che ci farà apparire più spigliate e affrontare la tintarella senza esitazione!

Vediamo allora come sciogliere l’eterno dilemma: bikini o intero? La verità è che ci sono dei piccoli accorgimenti da valutare in base alle proporzioni corporee. Possiamo dare un’occhiata alle splendide collezioni presentate dallo store online Casa del costume , e scoprire insieme i modelli più adatti al nostro fisico.

Bikini: il più amato dalle italiane

Il due pezzi ha sempre il suo fascino, ed è sicuramente indicato per ottenere un’abbronzatura più uniforme: per questo si consiglia di usarlo nelle ore di esposizione più calde.Ne esistono diverse varianti, e a lasciarci guidare nella scelta dev’essere l’attenzione alla nostra body shape.

Per le donne dalla conformazione a pera sono da preferire slip più semplici, dal design minimal e possibilmente senza laccetti che accentuerebbero la pressione sui fianchi. Per contro, via libera a linee più estrose e colorate nella parte superiore, scegliendo soluzioni anche imbottite che riempiano il seno, ricreando la giusta proporzione tra i due pezzi.

Meravigliosi i modelli della linea Pin Up Stars, che offre un’ampia gamma di due pezzi semplici, con il triangolo imbottito. Vasta scelta anche su Me Fui e Gaelle, che ci propongono parti superiori dalle linee particolari. Consigliati anche i due pezzi con slip a vita alta dal sapore vintage, come quelli proposti da Miss Bikini.

Al contrario, le donne dalla conformazione a mela che vogliano optare per un due pezzi, devono puntare sull’esaltazione dei fianchi, evitando pizzi e volant su spalle e seno.

Il costume intero: protagonista al tramonto

Niente di meglio che gustarsi le ultime ore in spiaggia con l’atmosfera rilassante di un magnifico tramonto, un fresco aperitivo con gli amici e il nostro costume intero. Questo è il momento in cui possiamo osare: il sole è calato e non rischiamo di procurarci fastidiosi segni dell’abbronzatura.

E’ il momento migliore allora per sfoggiare i costumi interi dalle linee particolari! Le donne a clessidra, con una proporzione equilibrata tra il sopra e il sotto, non avranno grandi difficoltà a trovare il costume più adatto alle loro esigenze, potendo scegliere tra una varietà di scolli, anteriori e posteriori, come quelli proposti da Be Beach, Kinda e Max Mara.

Le donne con un fisico più asciutto e longilineo, devono invece riempire le forme con dei costumi fantasiosi e colorati, magari arricchiti da decorazioni e riccetti: Gottex e Acquadicocco ne presentano un’ampia gamma.

Qualsiasi sia la tua scelta tra bikini e due pezzi insomma, l’importante è indossarli con stile!

