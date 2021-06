LA CARTINA DI TORNASOLE/ Abominevole

Di Giulio Terzi

Questa corsa al Campidoglio parte con il piede sbagliato, e ricorda in qualche modo l’atmosfera strana del 2016. Non ci sono più i Giachetti, i Marchini (qualcuno ricorderà, destra e sinistra consegnarono praticamente la capitale alla Raggi e ancora ne scontiamo le conseguenze) ma in campo vanno comunque candidati modesti e dal profilo poco chiaro, mosse mediocri e scontate che riverberano il sostanziale stallo della situazione politica nazionale. Ora almeno tutti i blocchi di partenza sono occupati, siamo nella confusa fase organizzativa che prelude al via e qualcuno rimedia anche già qualche scivolone importante. Chi si è inventato il dibattito dei sette candidati del centrosinistra all’interno di un palazzo occupato a San Giovanni? Sette personaggi che vogliono proporsi per amministrare la città nel modo migliore, che promettono di battersi per la legalità vanno a confrontarsi in una location che rappresenta il massimo della illegalità? Chi ha avuto la bizzarra idea? Certo il significato intrinseco è la scelta di schierarsi dalla parte dei diseredati, ma quei sette candidati avrebbero dovuto annunciare una battaglia per il superamento delle occupazioni, per il rispetto delle regole. Il buon Roberto Gualtieri ha fatto parte di un governo che ha messo in campo un piano di sgombero – con le buone o le cattive maniere – di quelle occupazioni. Ha cambiato idea? Annuncia un cambiamento di linea per quando sarà sindaco? L’ex ministro dice di aver illustrato nell’occasione quattro punti di un patto per il diritto all’abitare, alla legalità, all’equità. Le solite cose. Il 20 giugno il Pd saprà se la mancanza di novità, di un’idea forte, di un candidato credibile costerà al partito la sconfitta nella competizione elettorale . I gazebo delle primarie avranno la coda fuori o l’affluenza sarà scarsa come temono i capi del partito? Sempre Gualtieri ha già lanciato i suoi segnali: porta chiusa al M5S, non c’è spazio per apparentamenti. Come reagiranno i militanti e i simpatizzanti (“compagni” non si usa più da quelle parti? Enrico Letta trema, nel suo bunker del Nazareno di fronte alla prospettiva di un flop della partecipazione al voto. Il caso Torino è un brutto segnale per tutto il Pd. Il E il clima attorno alle primarie non è dei migliori. Ci si attacca a tutto per alimentare polemiche interne, perché il Partito ha espresso solo candidati uomini? Le uniche due donne in gioco sono Battaglia e Gancio, espressioni degli ambienti della sinistra civica e dei socialisti. Fossero questi i problemi ci sarebbe da sorriderne. In pochi hanno dei dubbi sul fatto che Gualtieri vincerà le primarie: è sostenuto dai principali dirigenti nazionali e locali del partito – cioè quelli che riescono ancora a mobilitare voti e militanti – ed è stato favorito dal ritiro degli avversari più temibili, come la senatrice Monica Cirinnà. Carlo Calenda, leader di Azione, ha invece deciso di non partecipare alle primarie. L’unico che dovrebbe ottenere un risultato discreto è Giovanni Caudo, ex assessore all’Urbanistica di Ignazio Marino. C’è da fare una riflessione, a questo punto. Il fatto che Gualtieri sia praticamente certo di vincere ha distolto l’attenzione dei giornali e degli osservatori dall’esito del voto. L’ex ministro Gualtieri si trova in una posizione piuttosto scomoda per cui se vincerà con percentuali alte e una buona affluenza avrà rispettato le attese e non farà grande notizia; se invece pur vincendo dovesse ottenere un risultato al di sotto delle aspettative, la notizia diventerà quella, e sarà difficile scrollarsela di dosso nel breve termine. Alle ultime primarie del 2016, quando attorno al PD circolava scarso entusiasmo, si presentarono 43.607 persone: il vincitore fu Roberto Giachetti, oggi passato a Italia Viva, che perse sonoramente al ballottaggio contro l’attuale sindaca Virginia Raggi, candidata del Movimento 5 Stelle.

Sembra che in questi giorni attorno a Gualtieri tiri un’aria simile. A Tor Bella Monaca con Gualtieri e il segretario del partito Enrico Letta erano presenti soltanto una cinquantina di persone, fra cui soprattutto militanti del PD. Gualtieri fra l’altro non è particolarmente popolare in città: alle elezioni europee del 2019 nel Comune di Roma fu soltanto il quinto candidato del PD più votato, dopo Pietro Bartolo, Simona Bonafè, David Sassoli e Massimiliano Smeriglio. Carlo Calenda sorride dalle fiancate degli autobus romani. Ne ha ben donde. Giocano tutti per lui.

Abbiamo parlato di Pd e di sinistra perché le primarie sono dietro l’angolo. Ma non è che dall’altra parte della barricata ci sia molto di cui complimentarsi. Anche in questo caso lo spettro del 2016 aleggia sopra la testa dei candidati. Ha un bel dire Michetti, il candidato sindaco scelto direttamente da Giorgia Meloni, che la Raggi non ha futuro, che i romani sono sfiduciati da rifiuti e degrado. Che il ticket rappresentato da lui e da Simonetta Matone riporterà la capitale ai fasti dei tempi andati. Attorno a loro non c’è l’entusiasmo che altri, più noti se non carismatici, avrebbero suscitato, il mitico Bertolaso ha scelto di vivere una terza età serena, altri hanno cortesemente declinato l’invito. Forse non è necessario battere le periferie per vincere le elezioni a Roma, forse non si è ancora capito che gli abitanti delle periferie non sono- nel loro intimo – propriamente fieri e orgogliosi della loro identità e che anche nel centro storico e nei quartieri residenziali la gente ha cambiato idea, linea, posizione perché vive in un disastro quotidiano che nella capitale non risparmia nessuno. Tutti sognano una Roma diversa, migliore. Ma nessuno dei candidati ha la ricetta giusta in mano. Fino a prova contraria.

