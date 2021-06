Una giustizia da incubo. Ma siamo sicuri che la vogliono cambiare davvero?

Visti e sentiti in tv, magistrati di tutti i tipi parlarsi addosso in un linguaggio da iniziati e autoreferenziale come se il mondo girasse attorno a loro e come se i problemi della giustizia fossero circoscritti al loro club esclusivo. Vista e sentita in tv, contestualmente, una serie di vicende giudiziarie che lasciano a aperta e che gridano vendetta, dai clamorosi risvolti del progetto Eni-Nigeria all’altrettanto clamoroso caso Denise. Tremano i polsi al sentire raccontare gli atteggiamenti di magistrati e inquirenti totalmente fuori da ogni logica di giustizia. Ma come è possibile tollerare tutto questo, che credibilità hanno quelle toghe? Si può entrare in un’aula di tribunale da imputato o da parte civile costretti a scommettere sulla serietà e moralità di chi sta seduto sotto alla scritta “La legge è uguale per tutti”? Chi garantisce il cittadino che vede ogni settimana qualche magistrato al centro di scandali di ogni tipo, da Nord a Sud? N essuno. Scopriamo che i magistrati sono uomini come gli altri, con pregi, difetti, debolezze. Ma forse prima di sedere su quegli scranni che incutono ancora rispetto sarebbero necessari non uno ma dieci esami di idoneità. In tutto questo per l’ennesima volta si parla di riforma della giustizia ed è ovvio che gli italiani si sentano presi in giro. Chiunque sia stato costretto a frequentare aule di tribunale sa perfettamente dove vogliamo andare a parare. La riforma targata Cartabia non riesce a decollare, nonostante le sollecitazioni dello stesso premier Draghi in chiave Recovery, l’iter delle tre riforme della Giustizia ferme ormai da alcune settimane in Parlamento. In attesa, tra l’altro, degli emendamenti del governo, a questo punto lo slittamento dell’approdo in Aula del ‘nuovo’ processo penale e di quello civile da fine giugno a metà luglio diventa una realtà.

Sulla riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario si presenta invece un nuovo nodo, visto che sono stati riammessi gli emendamenti sulla responsabilità civile dei magistrati. Tardano anche gli emendamenti del governo alla riforma del processo civile, la materia meno divisiva. La materia è ancora sotto la lente della Ragioneria generale dello Stato, Alla Camera la riforma del processo penale è calendarizzata in Aula per il 28 giugno, ma anche a Montecitorio non sono ancora giunti gli emendamenti della ministra Cartabia. Vale la pena di chiudere con la involontariamnte comica cronaca delle agenzie sull’argomento: “Il capogruppo di Fi, Pierantonio Zanettin si è detto «stupito per il ritardo», ed ha messo in chiaro che i tempi di discussione non possono essere compressi. Il presidente della Commissione Mario Perantoni (M5s) ha assicurato che non si procederà «con la fretta», anche perché sul processo penale – ha ammesso – «il cantiere è aperto». In particolare la questione della prescrizione è tuttora irrisolta, con il Movimento 5 Stelle assai perplesso sulle due soluzioni proposte dalla Commissione ministeriale …” Chiacchiere, il solito fraseggio politico. In sostanza, stanno prendendo in giro.

