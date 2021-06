Belcolle, ultimi pazienti negativizzati: chiusa la terapia intensiva Covid-19



Con la negativizzazione degli ultimi due pazienti ricoverati, oggi, dopo molti mesi di intensa operatività, è stata chiusa la Terapia intensiva COVID di Belcolle.

“Grazie a tutti i professionisti che hanno lavorato in questo reparto ad alta intensità di cure, per la passione e l’abnegazione che hanno messo in campo, giorno dopo giorno, a supporto dei pazienti e dei loro cari.” – così si conclude il post Facebook con cui la Asl Viterbo ha dato la notizia.

Oggi sono stati accertati quattro nuovi casi positivi nella Tuscia e 29 pazienti si sono negativizzati.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus, 5 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 183 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 14887 il numero delle persone negativizzate, 453 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza COVID, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 168420 tamponi, 306 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 21249.

Ti potrebbero interessare anche: