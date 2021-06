Dalla Lega un esposto al Garante per la Privacy sulla videosorveglianza

“Roma Capitale con delibera di giunta n. 128 del 3 Giugno 2021 ha adottato uno ‘Schema di protocollo di intesa tra Roma Capitale e soggetti privati in materia di videosorveglianza partecipata da collegare al sistema di videosorveglianza comunale, su proposta del Comandante del Corpo di Polizia Locale Dott. Ugo Angeloni nonostante non sia mai stato approvato un Regolamento sulla videosorveglianza, tanto che nelle premesse normative della deliberazione di Giunta non si trova alcun riferimento a un fondamento normativo conferente”.

Lo denunciano in una nota Fabrizio Santori e Monica Picca, dirigenti romani della Lega Salvini Premier inviando un esposto al prof. Prof. Pasquale Stanzione, garante per la protezione dei dati personali.

“Appare chiaro, come buona amministrazione avrebbe voluto vista la delicatezza della videosorveglianza partecipata anche dai privati, che sarebbe stato opportuno, prima dell’approvazione di protocolli di intesa con soggetti privati, definire e approvare un regolamento generale finendo quindi per incidere, in negativo, su tutti i principi e su tutta l’architettura normativa del GDPR e del d.lgs. 101/2018”, spiegano i dirigenti leghisti.

“Questi rilievi critici emergono chiaramente dalle scarne e oltremodo laconiche norme contenute nel Protocollo approvato dalla giunta Raggi. L’aspetto senza dubbio più grave è che questo rovesciamento del corretto iter procedurale con un tentativo di legittimazione successivo all’intervento effettivo avvenuto prima dell’approvazione dell’atto di giunta. Si tratta dell’ennesimo atto che certifica l’incompetenza di questa amministrazione e su cui abbiamo chiesto un intervento dell’Autorità Garante per accertare eventuali responsabilità in capo a Roma Capitale”, concludono gli esponenti della Lega.

Ti potrebbero interessare anche: